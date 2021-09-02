Світоліна прокоментувала вихід у третє коло US Open: попереду зустріч з росіянкою

Еліна Світоліна пробилась в 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату США. Перша ракетка України прокоментувала свою гру у другому колі.

"Хотіла закінчити матч у двох сетах"

В 1/32 фіналу турніру українська тенісистка переграла іспанку Ребеку Масарову – 2:0 (6:2, 7:5). Еліна Світоліна поділилась враження після перемоги та розповіла про наступну суперницю.

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26-річна тенісистка з України задоволена своїм виступом та виділила гру на подачах. Еліна зізналась, що під час поєдинку не думала про Гаеля, який у цей день святкував своє день народження..

Я була рада грати, тому що обіцяли цілий день дощ. Я дуже хотіла зіграти, щоб у мене був день відпочинку. Думала тільки про це, що потрібно бути сконцентрованою і закінчити матч у двох сетах і не розтягувати його,

– розповіла Еліна.

Відзначимо, що Еліна мило привітала Гаеля Монфіса, свого чоловіка, в інстаграмі. Українка виклала відео із пам'ятними світлинами.

Привітання для Монфіса: відео

Перевага на стороні українки

Наступною суперницею українки буде росіянка Дарія Касаткіна – 27-ма ракетка світу. Світоліна п'ять разів зустрічалась із тенісисткою з Росії. В усіх матчах тріумфаторкою була українка.

Звичайно, легше грати з суперницею, коли ти знаєш, як вона грає. У нас було багато матчів, і ми багато тренувалися разом, так що знаємо стиль гри один одного. Буду відновлюватися. Для мене завжди відновлення в пріоритеті і вже будемо готуватися до матчу,

– відповіла українська тенісистка.