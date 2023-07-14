Знадобиться кілька днів, – Світоліна зізналась, як відходитиме від болючої поразки на Вімблдоні

Еліна Світоліна не змогла пройти Маркету Вондроушову у півфіналі Вімблдона-2023. Українська тенісистка прокоментувала свою гру в 1/2 фіналу лондонського турніру.

Чеська тенісистка віддала українці шість геймів та переграла Еліну Світоліну у двох сетах – двічі по 3:6. Еліна розповіла, що намагалась відігратись, але через поспішність і погану подачу у геймі за рахунку 4:3, програла.

Варто побачити Світоліна не стримала сліз під час запитання про підтримку українців: емоційне відео

Світоліна: Я намагалася дати відсіч і просто виклалась на повну

Світоліна зізналась, що завдяки боротьбі змогла відіграти декілька геймів у другій партії. Українка впевнена, що цей матч був нервовим не лише для неї, а й для її суперниці. Адже гра у півфіналі ніколи не буває легкою прогулянкою для обох.

Я намагалася дати відсіч і просто виклалась на повну, хоча я грала не найкращим чином. Вона грала чудово. Вона була справді терплячою. Розігрувала дійсно чудові очки до самого кінця,

– додала українська тенісистка.

Світоліна, яка повернула собі звання першої ракетки України, сподівалась, що зможе розвинути свій успіх. Еліна залишилась незадоволена своєю грою у півфіналі проти Маркети Вондроушової. Тенісистка з України розповіла, як буде відходити від болючого вильоту з Вімблдону-2023.

Ймовірно, знадобиться кілька днів, щоб по-справжньому обміркувати все, що сталося, бо так, я намагалась бути дійсно зосередженою, навіть після перемоги над Ігою. Мені знадобиться кілька днів, щоб спочатку по-справжньому відключитися від усього, а потім подумати про те, що сталося, що я зробила правильно, а що зробила не так,

– відповіла Світоліна.

Відзначимо, що Еліна покидала корт під овації публіки та зі сльозами на очах. На післяматчевій пресконференції українка теж не стримала емоцій, коли відповідала на запитання про підтримку українських фанатів.

У фіналі Вімблдона-2023 Вондроушова зіграє 15 липня проти Онс Жабер із Тунісу.