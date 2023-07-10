Другий найщасливіший момент після народження доньки, – Світоліна про перемогу над білорускою

У неділю, 9 липня, Еліна Світоліна провела свій матч 1/8 фіналу Вімблдона. Суперницею була експерша ракетка світу Вікторія Азарєнка.

Еліна Світоліна вперше в кар'єрі обіграла білоруску Вікторію Азарєнка. Матч між українкою та "нейтральною" спортсменкою тривав майже три години та завершився супертайбрейком у вирішальному сеті, де Світоліна вирвала перемогу, поступаючись 4:7.

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Довелося пропустити концерт, але воно того вартувало

Після матчу українка дала коментар щодо шаленого матчу. Цей результат Еліна назвала одним із найбільш емоційних моментів у кар'єрі.

Що це означає? Це другий найщасливіший момент у моєму житті після народження доньки. Це був дуже складний матч. Коли я програвала 0:2 у другому сеті, то чула вашу підтримку – і майже хотіла плакати. Я не грала у свій найкращий теніс, було складно, але я дуже хотіла виграти цей матч, і очко за очком боролася, намагалася знайти шлях до перемоги. Не знаю, як я впоралася з нервами на тайбрейку. Я думала, що багато людей дивиться цей матч удома, підтримує мене. Знаю, що це означає для України, як будь-який момент для радості, який вони можуть розділити. Я лише думала, зараз складні часи в Україні , а я тут граю в теніс – не можу жалітися, маю боротися, вигравати кожне очко. І ось я тут – виграла матч,

– заявила Світоліна.

Вихід у чвертьфінал Вімблдона став для Еліни несподіванкою. Вона не розраховувала, що зможе так швидко набрати форму і пройти так далеко на трав'яному "мейджорі".

"Неймовірно вийти в 1/4 фіналу. Коли у січні я повернулася до тренувань, не могла подумати, що вийду в чвертьфінали на двох поспіль турнірах Grand Slam. Не думала, що буду грати так добре на траві. Я насолоджуюся атмосферою, цим шансом", – сказала українка.

Наприкінці стало відомо про кумедну історію стосовно концерту улюбленого співака Гаррі Стайлза, який Еліні "довелося" пропустити та віддати зазделегідь придбаніні квитки, чим розвеселила публіку:

Що ж, я сподіваюся, що Гаррі дивиться і можливо (сміється)... Я просто його велика фанатка [показує сердечко].

Дивіться відео смішного моменту з інтерв'ю

Співак, який неодноразово демонстрував свою підтримку Україні на концертах, а напередодні запросив на свій виступ у Польщі українських біженців. уже відреагував на цей епізод, привітавши Еліну з перемогою та запросив на майбутні концерти.



Гаррі Стайлз привітав Еліну з перемогою / скриншот із інстаграму Світоліної

. Наступний свій матч Еліна Світоліна проведе 11 липня проти першої ракетки світу Іги Швьонтек. Це буде десятий у кар'єрі чвертьфінал на турнірах Grand Slam для українки. Початок матчу не раніше 13:00. Якщо Еліна здобуде перемогу, то стане першою ракеткою України після закінчення турніру.