Світоліна повернулася в топ-6 рейтингу WTA, Костюк та Калініна оновили рекорди

У понеділок, 18 жовтня, був опублікований новий рейтинг WTA. Українки змогли поліпшити свої позиції.

Перша ракетка України Еліна Cвітоліна піднялася на одну позицію і займає шосте місце.

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Світоліна минулого тижня дійшла до чвертьфіналу на турнірі WTA 1000 в Індіан-Уеллсі та піднялася на 11 місце в Чемпіонській гонці. Від прохідної восьмій позиції на WTA Finals в Гвадалахарі Світоліну відокремлюють 611 очок. На цьому тижні українка виступить на турнірі WTA 250 на Тенеріфе.

У нинішньому році Світоліна виграла перший турнір в Чикаго, виходила в півфінали турнірів в Маямі і Штутгарті, а також пробилася в 1/8 фіналу Australian Open.

Найбільш прогресуючою тенісисткою за тиждень стала Дарія Лопатецька. Вона піднялася відразу на 27 місць і повернулася у топ-500. У топ-200 найбільший прогрес у Дарії Снігур, що піднялася на 8 позицій.

Марта Костюк та Ангеліна Калініна оновили особисті рекорди. Марта посідає 53 місце, Ангеліна – 57-е. Даяна Ястремська опустилася на 76 позицію.

Українки в рейтингу WTA