Світоліна повернулася в топ-5 рейтингу WTA перед стартом US Open

У понеділок, 30 червня, жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток. Перемога на турнірі в Чикаго дозволила Еліні Світоліній повернутися у п'ятірку найсильніших.

Хороші новини перед US Open

На п'яте місце піднялася українка Еліна Світоліна, яка у суботу виграла турнір WTA 250 в Чикаго.

Дивіться також Шалена підтримка та прапор України на спині: як Світоліна взяла титул у Чикаго – відео

Світоліна обійшла американку Софію Кенін, з якою українка продовжує боротися за цю позицію вже тривалий час. В активі Світоліної 5210 очок – на 180 більше, аніж у американки.

У посіві на US Open Світоліна також є п'ятою у рейтингу. Перший матч українська тенісистка проведе на турнірі проти канадки Ребекки Маріно, однієї з переможниць кваліфікації.

Марта Костюк знову обновила особистий рекорд, хоча і не виходила на корт після Вімблдону. Також одну сходинку втратила Даяна Ястремська.

Українки в оновленому рейтингу WTA (станом на 30 серпня)