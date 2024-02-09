Світоліна відновила тренування після травми спини на Australian Open-2024: потужне відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна повідомила хороші новини. Тенісистка вже відновила тренувальний процес після проблем зі спиною.

Українська тенісистка відчула гострий біль у спині під час матчу 1/8 фіналу Australian Open-2024. Через який Еліна Світоліна була вимушена знятись ще у першому сеті зустрічі проти чешки Лінди Носкової.

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Світоліна повернулась до роботи

Українка покидала корт зі сльозами на очах. Після поєдинку Світоліна розповіла, що відчула ніби хтось вистрілив їй у спину. Після чого Еліна взяла час на відновлення та відпочинок.

9 лютого перша ракетка України виклала фото та відео із тренажерного залу, де вже активно готується до повернення на корт. Це чудова звістка для прихильників Світоліної, яка востаннє виходила на корт якраз у Мельбурні.

Повертаємося до роботи,

– підписала тенісистка.

Тренування Еліни Світоліної: дивіться відео

На Відкритому чемпіонаті Австралії Еліна заробила понад 253 тисяч доларів. У Мельбурні українка здобула три перемоги – над австралійкою Тайлою Престон, Вікторією Томовою із Болгарії та швейцаркою Вікторією Голубіч.

Нагадаємо, що Світоліна обіймає 20-ту позицію у світовому рейтингу WTA, маючи у своєму активі 2212 балів.