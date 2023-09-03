Далі без українок: Світоліна у боротьбі поступилася третій ракетці світу в 1/16 US Open-2023

У ніч на 3 вересня в Нью-Йорку відбувся матч третього кола Відкритого чемпіонату США, в якому Еліна Світоліна протистояла американці Джессіці Пегулі. На жаль, представниця України не зуміла здійснити камбек.

Еліна Світоліна (Україна) – Джессіка Пегула (США) 1:2 (4:6, 6:4, 2:6)

До стадії 1/16 фіналу US Open-2023 дійшла лише українка – Еліна Світоліна. Тож вболівальники сподівалися, що перша ракетка України продовжить виступи в американському мейджорі, повідомляє 24 Канал.

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Матч проходив у дуже напруженій боротьбі. В першому сеті ключовим став п'ятий гейм. До нього суперниці набирали очки на власних подачах – 2:2. Українка відіграла два брейк-поінти, але на третьому Пегулі вдалося зробити брейк. Далі тенісистки знову утримували свої подачі, завершивши сет з рахунком 6:4 на користь американки.

В другій партії Еліна здійснила камбек. Обидві тенісистки знову впевнено брали свої подачі. Інтрига трималася до 10-го гейму. Світоліній вдалося дотиснути Пегулу та виграти сет – 6:4.

Проте у вирішальній партії частіше помилялася українська тенісистка, чим скористалася американка. У підсумку Світоліна поступилася 2:6.

Загалом матч тривав 1 годину 50 хвилин. Це була п'ята зустріч суперниць, у чотирьох з яких перемогу святкувала Пегула.

Відеоогляд матчу Світоліна – Пегула