Залишилась єдиною з українок: Світоліна на характері вибила з US Open "нейтральну" росіянку

Еліна Світоліна 31 серпня зустрічалась на корті з "нейтральною" росіянкою Анастасією Павлюченковою у боротьбі з вихід в 1/16 фіналу US Open-2023. Світоліна стала єдиною українкою, яка змогла пробитись у наступний раунд.

Еліна Світоліна – Анастасія Павлюченкова 2:1 (5:7, 6:4, 6:4)

Тенісистки видали безкомпромісний матч за вихід в 1/16 фіналу американського турніру, який тривав 2 години 48 хвилин. Дуже затяжний поєдинок між дівчатами вже на такій доволі ранній стадії змагань, повідомляє 24 Канал.

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Увесь стартовий сет Світоліна те й робила, що наздоганяла свою суперницю у рахунку. Павлюченкова так і не дала можливості відчути смак лідерки у першому сеті. Ключовим став 11-й розіграш, коли "нейтральна" росіянка захистила свою подачу, а в наступному геймі взяла подачу Еліни на сет – 5:7.

Вже у другій партії затяжні гейми продовжились. Цього все було з точність, але навпаки. Росіянка наздоганяла Світоліну у рахунку, яка взяла сьомий та восьмий гейми, які стали переломними у грі 5:3. Українська тенісистка була у кроці від партії, але не змогла взяти гейм на подачі суперниці 5:4.

У десятому геймі Еліна взагалі розгубила перевагу 40:0. Анастасія відіграла три брейки, але на більше представниці ворожої країни не вистачило – більше в Еліни та сет за українкою 6:4.

У вирішальному третьому сеті Світоліна розпочала грати ще потужніше. Підсумок – 4:0 по геймах вже на старті, два з яких на подачі опонентки з Росії.

Далі українка втратила концентрація, чи щось сталось з Еліною, яка дозволила Павлюченковій взяти три гейми поспіль та вже впритул наблизитись до неї у рахунку 4:3. Не може Світоліна без нервів та спокійно переможно закінчувати свої матчі.

На щастя, у завершальних геймах перша ракетка України зібралась та спершу з брейком зробила 5:3. Далі віддала суперниці її подачу, але потім захистила свою – 6:4.

У цьому поєдинку Світоліна здійснила аж 9 подвійних помилок проти 7-ми у суперниці. Також Еліна 10 разів подала навиліт (у Павлюченкової – 3).

Еліна Світоліна крокує в 1/16 фіналу US Open-2023 та стає єдиною українкою на цій стадії. Леся Цуренко, на жаль, вилетіла в 1/32, без шансів програвши іншій "нейтральній" росіянці Єкатєріні Алєксандровій у двох сетах. Інші ж українські тенісистки припинили боротьбу ще у першому колі.

Наступною суперницею Світоліної на Відкритому чемпіонаті США буде третя ракетка світу та місцева тенісистка Джессіка Пегула (2 вересня).

Світоліна – Павлюченкова: відеоогляд матчу