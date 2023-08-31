Єкатєріна Алєксандрова – Леся Цуренко 2:0 (6:1, 6:3)

Українська тенісистка доволі швидко віддала перемогу суперниці. Їх зустріч тривала лише 59 хвилин, а Цуренко взяв в Алєксандрової лише чотири гейми, повідомляє 24 Канал.

​Оце так Назріває конфлікт: Костюк зізналась, чому не планує грати за збірну України найближчим часом

Поєдинок розпочався із гейму з двома брейками для Лесі. Але це був лише промінчик надії у цьому провальному першому сеті для українки. Далі "нейтральна" росіянка взяла шість геймів поспіль та легко занесла у свій актив першу партію 6:1.

У другому сеті Цуренко знову першою розмочила нулі на табло та цього разу змогла хоч б трохи нав'язати боротьбу суперниці. Ключовим став п'ятий гейм, коли Єкатєріна захистила свою подачу з двома брейками та повела у рахунку 3:2.

Далі росіянка взяла ще три гейми, віддавши лише один Лесі. У підсумку – 6:3 на користь Алєксандрової.

Цуренко майже без шансів програла Алєксандровій. Це перша поразка Лесі у протистояннях проти цієї суперниці з Росії. До цього чотири рази перемагала українка.

У наступному раунді кривдниця Цуренко зіграє проти переможниці пари Мартіни Тревізан (Італія) – Маркети Вондроушової (Чехія).

Тепер залишається сподіватись лише на Еліну Світоліну. Перша ракетка України прямо зараз проводить свій матч проти іншої "нейтральної" росіянки Анастасії Павлюченкової. Усі інші українські представниці вже вибули із Відкритого чемпіонату США-2023.