Є ще клепка у голові: білоруска адекватно відреагувала на позицію Світоліної щодо рукостискань

Еліна Світоліна змогла вперше в кар'єрі перемогти Вікторію Азаренко. Сталось це 9 липня в 1/8 фіналу Вімблдону-2023.

Тенісистки видали майже 3-годинний трилер на лондонському корті, який закінчився тай-брейком у третьому сеті. І Світоліна, і Азаренко були дуже близькі до перемоги. На щастя, більшу жагу до звитяги проявила українка, яка вперше у шести очних матчах переграла білоруску – 6:2, 4:6, 6:7.

Детальніше про гру Блискуче прибила білоруску: Еліна Світоліна у напруженому матчі вийшла до чвертьфіналу Вімблдона

Азаренко: Що мені треба було зробити? Стояти і чекати?

Після матчу Еліна від щастя впала на корт. Натомість Азаренко на диво адекватно відреагувала на те, що Світоліна не буде тиснути їй руку. Білоруська тенісистка не здійснила жодних провокацій, потиснувши руку рефері та підняттям руки привітала українку.

Наша тенісистка, яка прямувала до судді на вишці, ніяк не відреагувала на таке підняття руки від суперниці з ворожої країни, яка була готова до таких дій Еліни.

А от британська публіка освистала Азаренко, яка на пресконференції розповіла, що не звернула увагу на таку реакцію уболівальників. Білоруска заявила, що на трибунах, можливо, було багато нетверезих людей.

Також Азаренко прокоментувала епізод із Світоліною та відсутністю рукостискань. Білоруска запевнила, що із розумінням ставиться до такої позиції українки.

Так, я думаю, що це стабільно триває ці 18, 19 місяців. Я не зробила нічого поганого, але часом до мене ставляться по-різному. Але що я можу сказати про глядачів? Тут нема чого говорити. Вона не хоче потискати руки з росіянами і білорусами. Я поважаю її рішення. Що мені треба було зробити? Стояти і чекати? Тобто немає нічого, щоб я могла зробити і щоб це було правильно. Тому я зробила те, що я думала було проявом поваги до її рішення. Але ця розмова про рукостискання – це не розмова, яка змінює життя,

– відповіла Азаренко.

"Якщо ви хочете продовжувати про це говорити, піднімати цю тему, робити з цього гучну історію, писати заголовки тощо, то продовжуйте. Я думаю, що це був чудовий матч. Якщо люди будуть зосереджуватися тільки на рукостисканні або на глядачах, доволі нетверезих глядачах, які освистували наприкінці, то це прикро. У підсумку є те, що є. Це був тенісний матч. Ми тут, це був тенісний матч. Ніхто тут не змінює життя. Ми граємо в теніс. Ми робимо свою роботу. Ось і все", – додала білоруска.

Її землячці Аріні Сабалєнко слід повчитись в Азаренко.

Сама ж Еліна одразу після перемоги заявила, що це її другий найщасливіший момент у житті після народження донечки Скай.

Зверніть увагу! Попереду в Еліни Світоліної чвертьфінал Вімблдону-2023 проти першої ракетки світу з Польщі та подруги України Іги Швьонтек. Їх зустріч відбудеться 11 липня, але не раніше 13:00 (за Києвом).

Тенісистки грали між собою лише одного разу. Тоді 15 травня 2021 року перемога була за полькою – 2:0 (6:2, 7:5).