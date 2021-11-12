Світоліна назвала суму, яку їй пропонували за договірні матчі

Еліна Світоліна розповіла про договірні матчі у професійному тенісі. Українка зізналася, що отримувала багато пропозиції взяти участь у поєдинку з фіксованим результатом, однак категорично відмовлялася від афери.

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Світоліна розповіла, що договірні матчі у футболі та тенісі дещо відрізняються. За словами українки, в тенісі договірні матчі на більш низькому рівні.

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27-річна тенісистка зазначила, що в тенісі серйозно борються з договірними матчами. Ймовірно, Світоліна має на увазі діяльність організації International Tennis Integrity Agency.

Є спеціальна організація, яка все це відстежує. У тенісі на високому рівні все серйозно. На низькому рівні є дуже жахливі ситуації. Багато людей "пов'язали" з договірними матчами. Особливо в Туреччині та Єгипті, де сидять по цілому року та грають турніри. Там дуже багато. Там і судді дуже багато попали,

– розповіла Світоліна.

Тенісистка також розповіла про суворі правила для всіх гравців. Зокрема, за словами Світоліної, тенісисти повинні повідомляти про будь-яку пропозицію зіграти договірний матч.

"Я повинна звернутися у цю організацію і сказати, що такий-то запропонував мені такі-то гроші... З ним зв'язуються і там великі проблеми. Якщо я не звернулася, навіть не погодившись, то мене можуть дискваліфікувати", – зазначила Світоліна.

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Еліна розповіла, що будь-які повідомлення про договірні матчі вона переправляє в організацію, щоб не мати проблем. Світоліна підтвердила, що отримувала пропозиції зіграти договірний матч.

Дуже багато було листів, різних повідомлень. Ті люди, які не знають, досі відправляють. Я уникаю. Там приходять 200 – 300 тисяч... Але я не знаю, чи це реальні гроші, чи мене обманюють. Це все не моє,

– резюмувала українка.

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Українці та договірні матчі в тенісі