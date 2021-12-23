Світоліна назвала ім'я головного тренера: українка представила нову команду

Перед стартом нового сезону українська тенісистка Еліна Світоліна оголосила імена нових тренерів. Україна вже приступила до з новою командою до тренувальних зборів.

Еліна презентувала нову команду

У складі команди Світоліної – тренер Андіс Юшка, тренер-консультант Гюнтер Бреснік та фахівець з фізичної підготовки Юрій Жураковський. Разом з цими спеціалістами українка проводить тренувальні збори перед стартом у сезоні-2022.

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Андіс Юшка – латвійський екстенісист, раніше він співпрацював, як спаринг-партнер з іншими представницями WTA: представницею Латвії Оленою Остапенко та американкою Амандою Анісімовою.

Новий тренер Світоліної за свою кар'єру підіймався на 136-те місце у парному рейтингу АТР, він виступав у складі збірної Латвії у Кубку Девіса, де кілька разів зустрічався і з українською командою.



Еліна Світоліна з новою командою / btu.org.ua

Андіс був капітаном латвійців у Кубку Біллі Джин Кінг. Декілька років тому Юшка заснував свою тенісну академію "AJ Tennis Academy".

До команди українки доєднався відомий австрійський тренер Гюнтер Бресник. Він з початку 2021-го року тренує чоловіка Світоліної Гаеля Монфіса. У списку колишніх підопічних Бресніка – Борис Беккер, Патрік Макінрой, Домінік Тім, а також співвітчизник Андіса Юшки – Ернест Гулбіс.

Я у великому передчутті від початку наступного сезону разом з моєю новою командою. Той досвід, який має кожен з них, я впевнена, принесе користь моїй грі. Я відчуваю, що це правильні люди для співпраці на цьому етапі моєї кар'єри,

– сказала Еліна.

Світоліна повідомила у жовтні 2021-го року про те, що вирішила припинити співпрацю зі своїм тренером з Ендрю Беттлсом. Разом з британцем українка співпрацювала 5 років та здобула 11 титулів.