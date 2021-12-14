Потрапили у перелік найкращих

Розіграші перших двох ракеток України Еліни Світоліної та Марти Костюк претендують на звання найкращих у 2021 році. Матчі відбувались на трав'яних турнірах.

Дивіться також Розкішний удар Костюк претендує на звання найкращого у сезоні: відео моменту

Відразу три розіграші були у поєдинках за участю Костюк. Два з них у грі з латвійкою Анастасією Севастовою – у першому та другому сетах. Також виділили розіграш у матчі з Дарією Касаткіною – п'ятий гейм у другому сеті.

Також не обійшлось без Світоліної. Відзначили розіграш у матчі проти Олени Рибакіної з Казахстану (третій гейм у першому сеті).

Цікаво. Саме Рибакіну українка перемогла у боротьбі за "бронзу" на Олімпійських іграх у Токіо. Матч був надзвичайно напружений, але Світоліній вдалось вигризти звитягу у матчі, який тривав три сети.

Світоліна завершила сезон на 15-й сходинці WTA. Костюк посідає 50-ту позицію у WTA. Інші українки поза топ-50 найкращих тенісисток світу.

Еліна розпочне новий сезон на турнірі WTA 500 в Аделаїді (Австралія), який відбуватиметься з 3 – 9 січня.

Марта Костюк відкриє для себе сезон 4 – 9 січня на турнірі WTA 250 у Мельбурні.

Найкращі розіграші сезону WTA: відеоогляд