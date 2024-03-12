Світоліна прикро вибула з турніру в Індіан-Веллс: битви із "нейтральною" білорускою не буде

Свій шлях на престижному турнірі у США Індіан-Веллс закінчила перша ракетка України Еліна Світоліна. У трьох сетах українка не впоралась із американкою Еммою Наварро.

Еліна Світоліна – Емма Наварро 1:2 (1:6, 6:4, 3:6)

Поєдинок 1/16 фіналу тривав трохи більше двох годин, а переможниця, яка вийшла до наступної стадії визначилась лише у трьох сетах. На жаль, Еліні Світоліній не вдалось продовжити свій шлях на турнірі WTA за океаном, інформує 24 Канал.

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Старт поєдинку був повністю за Наварро, яка розпочала матч із трьох поспіль виграних геймів. Після чого Еліна взяла свій перший гейм у зустрічі, але для неї він став першим та останнім у першій партії. Емма спокійно довело партію до розгромної перемоги 1:6. Світоліна якось дуже легко віддала сет, у якому не було жодного затяжного гейму.

У другому сеті Наварро знову першою повела у рахунку 0:2. Однак по ходу партії українській тенісистці вдалось не лише зрівняти цифри на табло, а й вийти уперед у ключовому 9-му геймі та довести партію до успіху – 6:4.

У вирішальному третьому сеті українка вперше у поєдинку першою розмочила нулі на свою користь 1:0. Однак радість була недовгою. Вже у наступних двох геймах Наварро була кращою та знову вирвала уперед 1:2.До 7-го гейму тривала рівна боротьба, тенісистки по черзі брали розіграші. У 7-му геймі Світоліна програла на власній подачі, яка стала вирішальною для суперниці. Наварро взяла ще два гейми поспіль та оформила перемогу в 1/16 фіналу Індіан-Веллс – 3:6.

Світоліна покинула турнір, а Наварро в 1/8 фіналу зіграє проти "нейтральної" білоруски Аріни Сабалєнко, яка є другою ракеткою світу (13 березня).

Світоліна за весь матч зробила одну подачу навиліт та 4 подвійні. Її показник першої подачі склав лише 57 відсотків.