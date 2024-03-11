Історичну нагороду отримав фільм "20 днів у Маріуполі". Стрічка, у якій описуються страшні події початку повномасштабного вторгнення, коли окупанти стирали Маріуполь з лиця землі, стала найкращою в номінації "Документальний фільм".

До теми "20 днів у Маріуполі" – найкращий документальний фільм за версією Оскара-2024

Реакція Костюк на здобуття першого Оскара в історії України

Таке визнання прокоментувала тенісистка Марта Костюк. Третя ракетка України відзначила, якою ціною далося створення цього фільму та заявила, що ніколи не пробачить росіянам ті події, які були зафільмовані.

Ціна цього фільму – тисячі життів. Ніколи не пробачу, ніколи не забуду,

– написала Костюк.



Коментар Марти Костюк щодо першого Оскара в історії України / Скриншот зі сторіс тенісистки

Зазначимо, що наразі Марта Костюк продовжує змагатися в турнірі серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі. Українка вже досягнула історичного для себе результату, вперше в кар'єрі дійшовши до 1/8 фіналу.

Довідка. Наступною суперницею Марти буде "нейтральна" Анастасія Павлюченкова. Тенісистки втретє за останній місяць зустрінуться на корті, наразі рахунок в очних зустрічах – 1:1.