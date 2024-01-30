Епічна битва: Світоліна та Монфіс зіграють турнір проти двох експерших ракеток світу
Джерело:Інстаграм Еліни Світоліної
На початку червня 2024 року відбудеться шоу-турнір за участю Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса. Вечір тенісу пройде у данському місті Гернінг.
Суперниками франко-української пари стануть колишня перша ракетка світу Каролін Возняцкі та 20-річний данець Хольгер Руне, який був першої ракеткою світу в юніорському рейтингу. Вечір тенісу відбудеться 11 червня на багатофункціональній арені Boxen, яка вміщує 10 тисяч глядачів.
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Турнір за участю мам-тенісисток
За регламентом шоу-турніру Еліна зіграє проти Каролін Возняцкі, а Монфіс проведе матч з Руне. Кульмінацією стане поєдинок у міксті.
Це буде чудовий матч проти такого класного гравця, як Світоліна, якого я дуже добре знаю. Сподіваюся взяти в неї реванш. Також із нетерпінням чекаю можливості зіграти з Хольгером у змішаному парному розряді,
– прокоментувала подію Возняці.
Очікує зустрічі з Монфісом і Руне. Данський тенісист наразі посідає сьому сходинку рейтингу ATP.
Монфіс – фантастично цікавий гравець. З нетерпінням чекаю чудового матчу для наших данських уболівальників,
– сказав Руне.
Постер шоу-турніру за участю Світоліної та Монфіс / instagram.com/elisvitolina
- Зазначимо, що Каролін Возняцкі виграла 30 титулів на рівні WTA. У 2018 році данська тенісистка перемогла у Відкритому чемпіонаті Австралії. Вона очолювала рейтинг WTA у 2010, 2011, 2012 та 2018 роках.
- Данська тенісистка через народження двох дітей призупиняла кар'єру, але згодом повернулася на корт. Нещодавно Світоліна та Возняцкі зустрічалися в рамках турніру в Окленді. За підсумком двох сетів перемогу святкувала перша ракетка України.