Епічна битва: Світоліна та Монфіс зіграють турнір проти двох експерших ракеток світу

На початку червня 2024 року відбудеться шоу-турнір за участю Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса. Вечір тенісу пройде у данському місті Гернінг.

Суперниками франко-української пари стануть колишня перша ракетка світу Каролін Возняцкі та 20-річний данець Хольгер Руне, який був першої ракеткою світу в юніорському рейтингу. Вечір тенісу відбудеться 11 червня на багатофункціональній арені Boxen, яка вміщує 10 тисяч глядачів.

Читайте також Шалений ривок Ястремської та рекорд Костюк: оновлений рейтинг WTA після Australian Open

Турнір за участю мам-тенісисток

За регламентом шоу-турніру Еліна зіграє проти Каролін Возняцкі, а Монфіс проведе матч з Руне. Кульмінацією стане поєдинок у міксті.

Це буде чудовий матч проти такого класного гравця, як Світоліна, якого я дуже добре знаю. Сподіваюся взяти в неї реванш. Також із нетерпінням чекаю можливості зіграти з Хольгером у змішаному парному розряді,

– прокоментувала подію Возняці.

Очікує зустрічі з Монфісом і Руне. Данський тенісист наразі посідає сьому сходинку рейтингу ATP.

Монфіс – фантастично цікавий гравець. З нетерпінням чекаю чудового матчу для наших данських уболівальників,

– сказав Руне.

Постер шоу-турніру за участю Світоліної та Монфіс / instagram.com/elisvitolina