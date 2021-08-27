Еліна Світоліна (Україна) – Крістіна Младеновіч (Франція) 2:0 (6:1, 6:0)

Лише 56 хвилин знадобилось першій ракетці України, щоб вийти у півфінал американського турніру. Еліна Світоліна у двох сетах розбила представницю Франції.

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На початку матчу обидві тенісистки захистили свою подачу – 1:1. Далі у грі була лише українка. Еліна брала гейм за геймом та не давала жодного шансу суперниці. У підсумку – 6:1 перша партія була за Світоліною. 26-річна одеситка віддала Крістіні лише один гейм.

Ще гірше справи для Младеновіч розвивались у другій партії – жодного виграного гейму. Українська тенісистка впевнено з брейками завершувала розіграші, а в останньому шостому геймі й взагалі взяла розіграш під нуль – 6:0.

Світоліна легко та впевнено вийшла у півфінал турніру у Чикаго. За матч українка зробила 4 подачі на виліт, її очки виграні на подачі склали 74 відсотки. Обидві тенісистки зробили по дві подвійні помилки.