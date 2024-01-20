Блискуча перемога: Світоліна на класі вийшла до 1/8 фіналу Australian Open-2024 – відео

У третьому раунді Відкритого чемпіонату Австралії суперницею Еліни Світоліної була швейцарка Вікторія Голубіч. Перша ракетка України вчергове підтвердила свій статус.

Еліна Світоліна (Україна) – Вікторія Голубіч (Швейцарія) 2 (6:2, 6:3)

Суперниці вдруге зустрічалися на корті. У 2019 році Еліна Світоліна перемогла швейцарку з рахунком 6:1, 6:2, повідомляє 24 Канал.

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Через п'ять років історія повторилася. З перших геймів Еліна взяла ініціативу до своїх рук. Українка взяла подачу Голубіч та повела в рахунку 3:0. У підсумку Світоліна впевнено закрила перший сет – 6:2.

Друга партія теж проходила під контролем першої ракетки України. Світоліна віддала три гейми, але завершила сет з рахунком 6:3.

У підсумку Еліна здобула дуже впевнену перемогу – 2:0 (6:2, 6:3), вдруге обігравши Голубіч. Для цього Світоліній знадобилася одна година та сім хвилин.

У наступному раунді українки зіграє з чешкою Ліндою Носковою, яка сенсаційно обіграла першу ракетку світу Ігу Швьонтек.

У четвертому ранді Відкритого чемпіонату Австралії зіграють три українки: Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська. Це національний рекорд України в рамках турнірів рівня Grand Slam.

Відеоогляд матчу Світоліна – Голубіч