Коли ж вони з'являються на трибунах, то ніхто не виганяє порушників та навіть не змушує їх прибрати символіку. На це відреагувала перша ракетка України Марта Костюк.

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Ситуація повинна змінитися

Вона прокоментувала такі провокативні дії від вболівальників "нейтральних" спортсменів. Українська тенісистка повідомила, що безліч разів наголошувала на цьому, проте на більшості турнірів звернення до організаторів не змінюють ситуацію.

"Це дивно для мене. Це все одно російський, білоруський прапор, навіть гравці цих країн не грають тут. Мені здається, це ненормально, що їм дозволяють. Як був скандал на Australian Open минулого року – це не окей, особливо символіка цих країн, мені здається, повинна бути заборонена.

Дуже важко на це вплинути, можу сказати зі свого досвіду. Організаторам потрібно бути максимально дипломатичними, і їх не цікавить, що ми переживаємо чи наші емоції. Таке життя, треба викручуватись з цього", – сказала Костюк.

До слова. 28 серпня Марта Костюк в 1/32 фіналу перемогла Гаррієт Дарт на US Open-2024. Це була її друга перемога на турнірі.

Зазначимо, що у третьому колі американського "мейджора" перша ракетка України зустрічатиметься з Еммою Наварро. Матч відбудеться 30 серпня.