"Мені залишився максимум рік": топовий екстренер збірної Англії знаходиться при смерті через рак

Свен-Горан Ерікссон розповів про важку хворобу, яку він не може перемогти. Шведський наставник став популярним в 00-і завдяки роботі в Лаціо та збірній Англії.

Знаменитий тренер при смерті

Відомий футбольний тренер Свен-Гоан Ерікссон потрапиу у страшну біду. 75-річний шведський наставник давно не з'являвся на публіці.

До теми Пішла з життя ціла епоха: помер легендарний чемпіон світу Франц Бекенбауер

Тепер же стало відомо, що у Ерікссона виявили рак в термальній стадії. Майже рік тому Свен-Горан дізнався про хворобу після того, як знепритомнів під час бігу.

Кожен бачить, що у мене хвороба, яка не є доброю. І всі вважають, що це рак. Так і є. Я повинен боротися з нею якомога довше. Я знаю, що в найкращому випадку у мене є приблизно рік, у гіршому – навіть менше. Або в найкращому випадку, я припускаю, навіть довше. Я не думаю, що мої лікарі можуть бути повністю впевнені. Краще не думати про це. Треба обдурити свій мозок. Я міг би весь час ходити й думати про це, сидіти вдома, бути нещасним і думати, що мені не пощастило. Легко опинитися в такому становищі. Це просто виникло з нічого. І це шокує вас. Я не відчуваю сильного болю. Але мені діагностували хворобу, яку можна сповільнити, але не можна оперувати,

– заявив Ерікссон на шведському радіо.

Історія успіху Ерікссона

Відзначимо, що тренерська кар'єра Свена-Горана тривала з 1977 року. За цей час він встиг попрацювати аж у 12-ти клубах:

Дегерфорс (Швеція)

Гетеборг (Швеція)

Бенфіка (Португалія)

Рома (Італія)

Фіорентина (Італія)

Сампдорія (Італія)

Лаціо (Італія)

Манчестер Сіті (Англія)

Лестер (Англія)

Гуанчжоу (Китай)

Шанхай СІПГ (Китай)

Шенжень (Китай)

Читайте також Жахлива трагедія в Австралії: призер Олімпіади автомобілем збив насмерть свою дружину

Його найбільш гучним успіхом є чемпіонство, Кубок володарів кубків та Суперкубок УЄФА на чолі Лаціо. Також Ерікссон чотири рази става переможцем Кубка Італії на чолі трьох різних команд – Рома, Сампдорія та Лаціо.

Крім того, Свен-Горан робив шведський Гетеборг переможцем Кубка УЄФА. У свою чергу на чолі Бенфіки коуч тричі ставав чемпіоном Португалії, а також виходив у фінали КЄЧ та Кубка УЄФА.

Крім того, Ерікссон встиг потренувати збірні Англії, Мексики, Кот-д'Івуару та Філіппін. З першими він їздив на Євро-2004 та чемпіонати світу у 2002 та 2006 роках. В усіх випадках "три леви" зупинялись у чвертьфіналі.