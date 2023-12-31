Нещастя трапилося 30 грудня на півночі Аделаїди (Австралія). Дворазовий призер Олімпійських ігор Роан Денніс біля сімейного будинку пікапом збив свою дружину – колишню професійну велосипедистку Меліссу Госкінс.

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Відомого спортсмена звинуватили у вбивстві дружини

Одразу ж Денніс доставив дружину в лікарню. На жаль, Мелісса померла від отриманих травм, не приходячи до тями.

Поліція заарештувала багаторазового чемпіона світу. Йому висунуто звинувачення у ненавмисному вбивстві, внаслідок необережного кермування та створення загрози життя.

У австралійських ЗМІ повідомляється, що Роан в той же день був випущений під заставу. Суд у його справі відбудеться у березні 2024 року.

Що відомо про Роана Денніса та Меліссу Госкінс

33-річний Роан Денніс двічі ставав призером Олімпійських ігор: у 2012 році здобув "срібло" у командній гонці переслідування, а у Токіо-2020 виграв "бронзу" в шосейній гонці.

Австралієць двічі ставав чемпіоном світу з велотреку та чотири рази вигравав чемпіонат світу з шосейних велогонок.

Наприкінці 2023 року Роан завершив професійну кар'єру.

Його дружина Мелісса Госкінс теж відома велогонщиця. Вона брала участь в Олімпійських іграх 2012 та 2016 років. У 2015 році разом зі збірною Австралії виграла чемпіонат світу в Івеліні (Франція).

У 2017 році Мелісса завершила професійну кар'єру.

Відомі спортсмени одружили у лютому 2018 року. Пара виховувала двох діточок: сина та доньку.

Роан Денніс та Мелісса Госкінс з дітьми на відпочинку / instagram.com/rohandennis