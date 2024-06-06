Нещодавно з'явилася інформація, що Динамо віддасть двох своїх футболістів у оренду в Дніпро-1. Мова йде про Владислава Супрягу та Беніто.

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Коментар Суркіса щодо відходу двох гравців

Президент Динамо зазначив, що клуб не може розкидатися гравцями напередодні кваліфікації Ліги чемпіонів, тому інформація про відхід Супряги та Беніто не відповідає дійсності.

У нас немає можливості розкидатися футболістами. Якщо хто забув – нам потрібно проходити кваліфікацію Ліги чемпіонів, а в команді багато збірників, які не почнуть підготовку до нового сезону в загальній групі. Ба більше, у липні потрібно буде когось віддати на Олімпіаду,

– розповів Ігор Суркіс.

Також він додав, що не може підставляти тренера, забираючи в нього ще когось із гравців напередодні першого збору.

"Якби у нас була пропозиція від Дніпра-1 щодо Беніто, ми б її розглянули, але такої пропозиції не було! Що стосується Супряги, то він набрав навесні хорошу форму, був у своїй ідеальній вазі, відмінно вийшов проти того ж Дніпра-1, віддав гольову передачу... Проблема в тому, що після цього він підхопив складну вірусну інфекцію і якийсь час лікувався. Наразі про його відхід із клубу не може йти мови", – заявив Суркіс.

Нагадаємо, що Динамо оголосило про трансфер Олександра Піхальонка, який раніше грав за Дніпро-1. Контракт розрахований до 2029-го року.