Смішна пропозиція: Суркіс пояснив, чому відмовився продавати Циганкова

Президент київського Динамо Ігор Сіркіс прокоментував трансферні чутки довкола Віктора Циганкова. Лідер "біло-синіх" міг продовжити кар’єру у іспанській Ла Лізі.

Пропозиція Жирони

Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков постійно перебуває під прицілом скаутів футбольних клубів Європи. Сам футболіст теж не проти змінити обстановку, оскільки вже переріс рівень українського чемпіонату.

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Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, яка пропозиція надходила в клуб щодо купівлі Циганкова.

"Те, що мені пропонували агенти за Циганкова, принижує навіть не мене, а клуб Динамо. Влітку була пропозиція від Жирони з обіцянками Циганкову, що він гратиме згодом у Манчестер Сіті. Я не хочу применшувати переваги Віті, але ж ви розумієте, на якому рівні грає Манчестер Сіті і які там футболісти на його позиції.

Вони пропонували десять мільйонів, розбиті на п'ять траншів по два мільйони на два роки. Таку смішну пропозицію щодо нашого лідера та гравця збірної я навіть обговорювати не хочу", – сказав Суркіс.

До речі, у Віктора Циганкова влітку наступного року завершується контракт з "біло-синіми" і тоді він матиме змогу безкоштовно залишити команду.

Цікаво, що Жирона лише цього сезону повернулася до елітного дивізіону Іспанії. Тренує команду екс-гравець Райо Вальєкано Мічел. Після 11-ти зіграних турів Жирона займає 18-ту сходинку турнірної таблиці Ла Ліги.

Найближчий матч Динамо проведе у Лізі Європи 27 жовтня проти кіпрського АЕКа. Кияни вже втратили можливість потрапити до плей-оф ЛЄ, але зберігають шанси продовжити виступи у Лізі конференцій. Для цього "біло-синім" потрібно обов’язково перемагати. Початок матчу о 19:45.