Суркіс розповів про дзвінок Ахметова після чемпіонського матчу Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про те, хто першим привітав його з чемпіонством у чемпіонаті України сезону 2020/21.

Суркіс зізнався, що президент Шахтаря Рінат Ахметов першим привітав його із завоюванням командою "золота" Прем'єр-ліги. Президент "біло-синіх" зазначив, що сьогодні принципові суперники потребують один одного.

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"Рінат Леонідович мене привітав першим. Я не встиг зайти в роздягальню як пролунав дзвінок з теплими побажаннями та, незважаючи на те, що у його мами День народження, з чим я її і вітаю, можу сказати, що він привітав дуже тепло і щиро.

Рінат Леонідович мудра і розумна людина, яка розуміє, як заробляти і витрачати гроші і як створювати великі команди. Немає київського Динамо – немає донецького Шахтаря. Немає Шахтаря – немає Динамо. Сьогодні у нас в Україні залишилося два клубу, які можуть вести конкурентоспроможну битву в єврокубках", – сказав президент киян.

Довгоочікуване чемпіонство Динамо: коротко

25 квітня Динамо розгромило Інгулець з рахунком 5:0 і за три тури до завершення першості стало чемпіоном УПЛ. Шахтар сенсаційно поступився Олександрії і відстає від киян вже на 13 очок.

Динамо стало чемпіоном України вперше за п'ять років. Чотири попередні сезони титул вигравав донецький Шахтар.



Динамо стало чемпіоном України / Інфографіка Спорт 24