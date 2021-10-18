Суркіс готовий повернути Ярмоленка в Динамо: несподівана заява президента киян
18 жовтня 2021 , 15:07Читать новость на русском
Джерело:ТаТоТаке
Президент Динамо Ігор Суркіс висловився про можливе повернення в київський клуб півзахисника Вест Хема Андрія Ярмоленка. Суркіс не виключає можливість повернення українця.
Суркіс сказав, що домовленості про повернення Ярмоленка немає, але він із задоволенням надасть йому можливість завершити кар'єру в Динамо, якщо Андрій сам так захоче.
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Такої домовленості немає. Це залежить від обох сторін. Якщо у Андрія буде бажання, я із задоволенням надам йому можливість закінчити кар'єру в рідному клубі. З величезною повагою ставлюся до того, що він зробив для Динамо, і вважаю його дуже порядною людиною,
– сказав Ігор Суркіс.
Що відомо про Ярмоленка в Динамо
- Андрій Ярмоленко виступав за Динамо з 2006-го по 2017 рік, перебравшись в дортмундську Боруссію за 25 мільйонів євро. Влітку 2018 року українець продовжив кар'єру у Вест Хемі, який заплатив за Андрія 20 мільйонів євро.
- Всього за Динамо Ярмоленко провів 340 матчів, забив 137 голів і віддав 90 результативних передач.