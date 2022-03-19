Паттерсон: Це робить медаль ще більш особливою

Елеанора Паттерсон підкорила планку на висоті 2 метри. Але цього результату не вистачило для того, щоб перевершити українку Ярославу Магучіх, яка стала найкращою. Австралійка була змушена тішитись "сріблу". Однак Паттерсон гідно сприйняла поразку та зраділа перемозі Ярослави.

До теми Якщо ви нічого не робите, щоб зупинити це, це означає, що ви підтримуєте війну, – Магучіх

Паттерсон пригадала усім, які перепони пройшла Магучіх та Геращенко для того, щоб вибратись із України, у яку вдерлась із війною Росія.

"Виграти "срібло", фінішувавши позаду Ярослави – це робить медаль ще більш особливою. Магучіх пройшла через багато перепон, які ніхто не заслуговує, тому я неймовірно пишаюся нею. Я проживала у тому ж готелі, що і українська команда, і бачилася з нею перед змаганням. Ми обмінялися посмішками та незначними жестами підтримки", – сказала срібна призерка чемпіонату світу.

"Дуже поважаю обох дівчат і всіх українців"

Австралійська стрибунка у висоту пишається "золотом" Ярослави. Відзначимо, цікавий жест підтримки від Паттерсон. Елеанора зробила манікюр на честь України – сині нігті з жовтими сердечками.

Дуже поважаю обох дівчат і всіх українців, які сприяли їхньому приїзду. Було чудово їх побачити і добре, що Ярослава поїде звідси з "золотом". Сказала їй декілька слів після виступу, а у день виступу зробила манікюр у формі сердечок синьо-жовтого кольору – просто незначний жест для них, що моє серце разом з ними. Гадаю, вони це оцінили,

– розповіла Паттерсон.



Паттерсон підтримала Україну / Фото з твітеру Dan O'Connor