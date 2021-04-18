Україна – Швеція 14:28

Вже спочатку матчу українкам не вдавалось показувати свою гру. Шведки впевнено лідирували у зустрічі, не підпускавши впритул у рахунку наших гандболісток.

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Українська збірна поступилась суперницям із різницею у 14 м'ячів. Гандболістки з України спробують взяти реванш у шведських дівчат вже 21 квітня у місті Лунд. Переможець протистояння стане учасником чемпіонату світу-2021.

Найрезультативнішою у складі українок знову була Смолінг, яка забила 3 голи. По два закинули Каганець, Поляк та Передерій. У складі переможниць матчу найкращими були Робертс (4), Петрен (3), Лундстром (3) та Ліндквіст (3).