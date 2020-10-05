У матчі 4-го туру чемпіонату Греції АЕК зустрічався з "Атромітосом". АЕК з українцями в основному складі мінімально поступився на виїзді.

Зі стартових хвилин у футболках АЕКа вийшов Дмитро Чигринський та Євген Шахов, пише 24 канал. Варто прочитати: "Ференцварош" Реброва вирвав мінімальну перемогу на власному полі Сенсаційна поразка фаворита У середині першого тайму господарі відкрили рахунок. Результативний удар у виконанні Гутаса – 1:0.

Не такого ходу гри очікував АЕК. До пропущеного голу ще й додалось вилучення, яке заробив на 39-й хвилині Манталос. Перший гол у зустрічі виявився переможним у поєдинку. Несподівана поразка гостей.

Євген Шахов провів на поле весь поєдинок, а Дмитро Чигринський покинув газон на 66-й хвилині.

Після цієї перемоги "Атромітос" притул наблизився до АЕКа. У їх активі 5 пунктів та 5 місце, а у команди українців – 6 очок та 4 сходинка.

"Атромітос" зупинив переможну ходу АЕКа, яка складала чотири матчі без поразок.

Додамо, що АЕК є суперником луганської "Зорі" у груповому етапі Ліги Європи. Перший матч команда Скрипника проведе проти АЕКа 5 листопада, а матч-відповідь відбудеться 26 листопада у Греції.