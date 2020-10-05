Соперник "Зари" в Лиге Европы обидно уступил в чемпионате – украинцы вышли в старте
В матче 4-го тура чемпионата Греции АЕК встречался с "Атромитосом". АЕК с украинцами в основном составе минимально уступил на выезде.
После этой победы "Атромитос" приблизился к АЕК. В их активе 5 пунктов и 5 место, а у команды украинцев – 6 очков и 4 место.
"Атромитос" остановил победное шествие АЕК, которое состояло из четырех матчей без поражений.
Добавим, что АЕК является соперником луганской "Зари" в групповом этапе Лиги Европы. Первый матч команда Скрипника проведет против АЕК 5 ноября, а ответный матч состоится 26 ноября в Греции.