В матче 4-го тура чемпионата Греции АЕК встречался с "Атромитосом". АЕК с украинцами в основном составе минимально уступил на выезде.

Со стартовых минут в футболках АЕК вышел Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов, пишет 24 канал. Стоит прочитать: "Ференцварош" Реброва вырвал минимальную победу на своем поле Сенсационное поражение фаворита В середине первого тайма хозяева открыли счет. Результативный удар в исполнении Гутаса – 1:0. Не такого хода игры ожидал АЕК. К пропущенному голу еще и добавилось удаление, которое заработал на 39-й минуте Манталос. Первый гол во встрече оказался победным в поединке. Неожиданное поражение гостей. Евгений Шахов провел на поле весь поединок, а Дмитрий Чигринский покинул газон на 66-й минуте.

После этой победы "Атромитос" приблизился к АЕК. В их активе 5 пунктов и 5 место, а у команды украинцев – 6 очков и 4 место.

"Атромитос" остановил победное шествие АЕК, которое состояло из четырех матчей без поражений.

Добавим, что АЕК является соперником луганской "Зари" в групповом этапе Лиги Европы. Первый матч команда Скрипника проведет против АЕК 5 ноября, а ответный матч состоится 26 ноября в Греции.