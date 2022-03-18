Суперник Зорі та ексклуб Фонсеки: визначились усі учасники 1/4 фіналу Ліги конференцій

Зіграні усі матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій. На цій стадії обійшлось без несподіванок.

17 березня визначились усі вісім учасників, які продовжать свій шлях у чвертьфіналі Ліги конференцій. Найбільшу у цю стадію пройшло представників Нідерландів – дві команди, повідомляє 24 канал.

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Учасники 1/4 фіналу Ліги конференцій

Буде-Глімт (Норвегія)

Феєноорд (Нідерланди)

Лестер (Англія)

Марсель (Франція)

ПАОК (Греція)

ПСВ (Нідерланди)

Рома (Італія)

Славія Прага (Чехія)

До уваги. Жеребкування чвертьфіналу Ліги конференцій відбудеться 18 березня у Ньоні (Швейцарія). Матч 1/4 фіналу заплановані на 7-ме та 14-те квітня.