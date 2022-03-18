Суперник Зорі та ексклуб Фонсеки: визначились усі учасники 1/4 фіналу Ліги конференцій
18 березня 2022 , 09:24
Зіграні усі матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій. На цій стадії обійшлось без несподіванок.
17 березня визначились усі вісім учасників, які продовжать свій шлях у чвертьфіналі Ліги конференцій. Найбільшу у цю стадію пройшло представників Нідерландів – дві команди, повідомляє 24 канал.
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Учасники 1/4 фіналу Ліги конференцій
- Буде-Глімт (Норвегія)
- Феєноорд (Нідерланди)
- Лестер (Англія)
- Марсель (Франція)
- ПАОК (Греція)
- ПСВ (Нідерланди)
- Рома (Італія)
- Славія Прага (Чехія)