Суперник Зорі та ексклуб Фонсеки: визначились усі учасники 1/4 фіналу Ліги конференцій

18 березня 2022 , 09:24

Зіграні усі матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій. На цій стадії обійшлось без несподіванок.

17 березня визначились усі вісім учасників, які продовжать свій шлях у чвертьфіналі Ліги конференцій. Найбільшу у цю стадію пройшло представників Нідерландів – дві команди, повідомляє 24 канал.

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Учасники 1/4 фіналу Ліги конференцій

  • Буде-Глімт (Норвегія)
  • Феєноорд (Нідерланди)
  • Лестер (Англія)
  • Марсель (Франція)
  • ПАОК (Греція)
  • ПСВ (Нідерланди)
  • Рома (Італія)
  • Славія Прага (Чехія)
До уваги. Жеребкування чвертьфіналу Ліги конференцій відбудеться 18 березня у Ньоні (Швейцарія). Матч 1/4 фіналу заплановані на 7-ме та 14-те квітня.
Автор: Софія Кулай