Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман мав серйозні проблеми зі здоров'ям, через які він опинився у лікарні.

Рональд Куман перехворів на COVID-19. Про це повідомила його дружина Бартіна, яка також перенесла це захворювання, пише Voetbal International.

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Наші тести на коронавірус показали негативний результат, але через деякий час ми зробили аналіз крові, в якій були виявлено антитіла. Коли чоловік почав почуватись краще, він сів на велосипед, і поїхав з друзями.

"Пізніше Рональд повернувся додому, і йому стало погано. Я відразу зрозуміла, що справа в серці, оскільки батько і дядько Рональда померли від проблем з серцем. Електрокардіограма показала, що він пережив серцевий напад", – сказала Бартіна Куман.

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