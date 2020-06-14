Травма Сидорчука: стало відомо, на скільки вибув капітан "Динамо"
Сергій Сидорчук протягом найближчих двох тижнів змушений буде залишатися поза тренувальним процесом. Капітану "Динамо" були накладені шви після прибуття столичного клубу із Запоріжжя, де проходив матч 26 туру УПЛ з луганською "Зорею" (3:1).
У матчі із "Зорею" Сидорчук зазнав жахливої травми. На 82-й хвилині зустрічі легіонер луганчан Ловро Цвек жорстко сфолив проти капітана киян – ховартський півзахисник луганців примудрився навіть зламати щиток футболісту "біло-синіх". Сергій не зміг самостійно покинути поле, партнери винесли його на руках, повідомляє Dynamo.kiev.ua.
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У Києві було проведено медичне обстеження, за результатами якого встановлено, що ні кістки, ні зв'язки у Сидорчука не пошкоджені.
Протягом найближчих двох тижнів футболіст змушений буде залишатися поза тренувальним процесом. Потім йому знімуть шви і Сидорчук зможе приступити до індивідуальних тренувань.
Відео травми Сидорчука
У нинішньому сезоні Сидорчук зіграв у складі "Динамо" 29 матчів, забив 1 гол і зробив 3 результативні передачі.
Зоря – Динамо: головне
- "Динамо" набрало 52 очка і вирвалося на друге місце турнірної таблиці. "Зоря" (49) опустилася на третю сходинку.
- У 27 турі "Зоря" зіграє на виїзді з "Десною" (21 червня / 19:30), "Динамо" прийме "Колос" (22 червня / 19:30).