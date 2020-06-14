Сергій Сидорчук протягом найближчих двох тижнів змушений буде залишатися поза тренувальним процесом. Капітану "Динамо" були накладені шви після прибуття столичного клубу із Запоріжжя, де проходив матч 26 туру УПЛ з луганською "Зорею" (3:1).

У матчі із "Зорею" Сидорчук зазнав жахливої травми. На 82-й хвилині зустрічі легіонер луганчан Ловро Цвек жорстко сфолив проти капітана киян – ховартський півзахисник луганців примудрився навіть зламати щиток футболісту "біло-синіх". Сергій не зміг самостійно покинути поле, партнери винесли його на руках, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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У Києві було проведено медичне обстеження, за результатами якого встановлено, що ні кістки, ні зв'язки у Сидорчука не пошкоджені.

Протягом найближчих двох тижнів футболіст змушений буде залишатися поза тренувальним процесом. Потім йому знімуть шви і Сидорчук зможе приступити до індивідуальних тренувань.

Відео травми Сидорчука



У нинішньому сезоні Сидорчук зіграв у складі "Динамо" 29 матчів, забив 1 гол і зробив 3 результативні передачі.

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