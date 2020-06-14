Соперник сборной Украины на Евро-2020 переболел коронавирусом
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман имел серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых он оказался в больнице.
Рональд Куман переболел COVID-19. Об этом сообщила его жена Бартини, которая также перенесла это заболевание, пишет Voetbal International.
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Наши тесты на коронавирус показали отрицательный результат, но через некоторое время мы сделали анализ крови, в которой были обнаружены антитела. Когда муж начал чувствовать себя лучше, он сел на велосипед и поехал с друзьями.
"Позже Рональд вернулся домой, и ему стало плохо. Я сразу поняла, что дело в сердце, поскольку отец и дядя Рональда умерли от проблем с сердцем. Электрокардиограмма показала, что он пережил сердечный приступ", – сказала Бартини Куман.
Нидерланды на Евро-2020
- Нидерланды сыграют на Евро-2020 в одной группе с Украиной, Австрией и победителем плей-офф Лиги наций.
- Из-за пандемии коронавируса все европейские первенства были приостановлены, кроме чемпионата Беларуси. Сезон в Нидерландах, Франции и некоторых других странах был досрочно завершен.