Збірна Казахстану з футболу отримала нового головного тренера. Казахстанська збірна змінила наставника перед відбором на чемпіонат світу-2022, в якому зіграє проти України.

Як повідомляє офіційний сайт Казахстанської федерації футболу, новим головним тренером збірної призначено Талгата Байсуфінова.

Варте уваги Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2022

Фахівець вже очолював збірну Казахстану, з якою брав участь у відборі на ЧС-2018. У групі E Казахстан не виграв жодного матчу: три нічиї та 7 поразок.

До уваги. Збірна Казахстану є одним із суперників України у відборі на ЧС-2022.

Минулим тренером збірної Казахстану був Міхал Білек. Його звільнили у листопаді 2020 року.

Під його керівництвом Казахстан провалив виступ у Лізі націй-2020. Казахстанська збірна програла 4 матчі при одній перемозі та нічиїй. У своїй групі Казахстан посів останнє місце.



Календар збірної України у відборі на ЧС-2022 / Ілюстрація 24 каналу