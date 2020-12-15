Сборная Казахстана по футболу получила нового главного тренера. Казахстанская сборная сменила наставника перед отбором на Чемпионат мира-2022, в котором сыграет против Украины.

Как сообщает официальный сайт Казахстанской федерации футбола, новым главным тренером сборной назначен Талгат Байсуфинов.

Стоит внимания Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2022

Специалист уже возглавлял сборную Казахстана, с которой участвовал в отборе на ЧМ-2018. В группе E Казахстан не выиграл ни одного матча: три ничьи и 7 поражений.

Обратите внимание. Сборная Казахстана является одним из соперников Украины в отборе на ЧМ-2022.

Прошлым тренером сборной Казахстана был Михал Билек. Его уволили в ноябре 2020 года.

Под его руководством Казахстан провалил выступление в Лиге наций-2020. Казахстанская сборная проиграла 4 матча при 1 победе и 1 ничьей. В своей группе Казахстан занял последнее место.



Календарь сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 / Иллюстрация 24 канала