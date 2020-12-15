Соперник сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 сменил тренера
Сборная Казахстана по футболу получила нового главного тренера. Казахстанская сборная сменила наставника перед отбором на Чемпионат мира-2022, в котором сыграет против Украины.
Как сообщает официальный сайт Казахстанской федерации футбола, новым главным тренером сборной назначен Талгат Байсуфинов.
Стоит внимания Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2022
Специалист уже возглавлял сборную Казахстана, с которой участвовал в отборе на ЧМ-2018. В группе E Казахстан не выиграл ни одного матча: три ничьи и 7 поражений.
Прошлым тренером сборной Казахстана был Михал Билек. Его уволили в ноябре 2020 года.
Под его руководством Казахстан провалил выступление в Лиге наций-2020. Казахстанская сборная проиграла 4 матча при 1 победе и 1 ничьей. В своей группе Казахстан занял последнее место.
Календарь сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 / Иллюстрация 24 канала
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