Шахтар отримав суперника у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
Донецький Шахтар дізнався ймовірного суперника в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. У випадку проходу Генка, "гірники" зустрінуться з переможцем пари Монако – Спарта.
Шахтар у кваліфікації Ліги чемпіонів йшов так званим "шляхом представника ліг". І у випадку виходу в плей-офф кваліфікації, команда перебуватиме серед сіяних команд. Відтак точно не зіграла б проти португальської Бенфіки, куди перебрався український нападник Роман Яремчук.
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Під час жеребкування в суперники випав переможець пари Монако – Спарта. Перший матч відбудеться на полі суперника 17/18 серпня. Матч-відповідь запланований на 24/25 серпня.
Однак для виходу в плей-офф кваліфікації ліги чемпіонів Шахтарю слід спочатку пройти бельгійський Генк. Перша гра відбудеться вже у вівторок, 3 серпня. Матч-відповідь в Києві запланований на 10 серпня.
Якщо Шахтар не зможе пройти Генк, то команда вилетить до групового етапу Ліги Європи.
Результати жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
- Зальцбург (Австрія) – Брондбю (Данія)
- Клуж (Румунія) / Янг Бойз (Швейцарія) – Ференцварош (Угорщина) / Славія (Чехія)
- Мальмо (Швеція) / Рейнджерс (Шотландія) – Олімпіакос (Греція) / Лудогорець (Болгарія)
- Црвена Звезда (Сербія) / Шериф (Молдова) – Динамо (Хорватія) / Легія (Польща)
- Монако (Франція) / Спарта (Чехія) – Генк (Бельгія) / Шахтар (Україна)
- Спартак (Росія) / Бенфіка (Португалія) – ПСВ (Нідерланди) / Мідтьюлланд (Данія)