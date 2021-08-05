Безжально побив росіянина: суперник Хижняка у фіналі Олімпіади з боксу
5 серпня 2021 , 11:07Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Олександр Хижняк вирвав путівку у фінал Олімпійських ігор. У другому півфіналі визначився наступний суперник українського боксера.
Останній суперник у боротьбі за "золото"
У другому півфіналі за путівку у фінал Олімпіади бились бразилець Геберт Соуза та представник ОКР Глєб Бакши. Олександр Хижняк вийде у вирішальному поєдинку проти бразильського боксера.
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Судді віддали два раунди Соузі, тому росіянину нічого не залишалось, як відправити бразильця у нокаут. Але зробити це боксеру ОКР не вдалось. У фінал вийшов Геберт. Саме з ним зійдеться українець.
Найвищим досягнення суперника Хижняка є бронзова медаль чемпіонату світу 2019 року.
- Хижняк у півфіналі здолав непоступливого філіппінця Еумера Марсьяля. Суддівські записки – 29:28, 30:27, 28:29, 29:28, 28:29.
- Українець вже гарантував собі "срібло" у Токіо. Станом на 5 липня у скарбничці України 12 нагород.