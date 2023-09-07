Федерація баскетболу України затвердила систему проведення сезону-2023/24 чоловічої Суперліги. Військова агресія Росії змусила організаторів вдатися до змін формату.

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Склад учасників Суперліги-2023/24

У наступному розіграші замість 9 візьмуть участь 11 команд: Київ-Баскет, Будівельник, Дніпро, Кривбас, Черкаські Мавпи, Запоріжжя, БІПА-збірна Одеської області, Говерла, Старий Луцьк, Рівне, Львівська Політехніка.

Склад учасників Суперліги-2023/24 / ФБУ

У зв’язку зі збільшенням команд було вирішено зменшити кількість кіл регулярного чемпіонату з чотирьох до трьох. Це дозволить розпочати турнір 3 жовтня, а завершити до 1 травня.

Кількість ігор чемпіонату Суперліги зменшиться зі 180 до 165, а кожна команда зіграє 30 матчів замість 36.

На другому етапі Суперліги заплановано проведення плей-оф. Формат буде визначено до початку третього кола чемпіонату в залежності від ситуації в країні.

Повернення Кубка України

Через зменшення кількості ігор для команд Суперліги виконком ФБУ передбачив проведення додаткового змагання – Кубок України. Турнір планують провести в період з 1 лютого 2024 року по 31 березня 2024.

У Кубку України візьмуть участь 16 команд – до 11 команд Суперліги будуть додані 5 кращих колективів Вищої ліги. Останнім володарем престижного трофея став Будівельник, який у сезоні 2020/21 у фінальному матчі переміг Черкаські Мавпи. В сезоні 2021/22 Кубок України не було дограно через початок повномасштабної російської агресії у лютому 2022 року.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Суперліги виступало 9 команд. Чемпіоном України став київський Будівельник.