Федерация баскетбола Украины утвердила систему проведения сезона-2023/24 мужской Суперлиги. Военная агрессия России заставила организаторов прибегнуть к изменениям формата.

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Состав участников Суперлиги-2023/24

В следующем розыгрыше вместо 9 примут участие 11 команд: Киев-Баскет, Будивельник, Днепр, Кривбасс, Черкасские мавпы, Запорожье, БИПА-сборная Одесской области, Говерла, Старый Луцк, Ровно, Львовская политехника.

Состав участников Суперлиги-2023/24 / ФБУ

В связи с увеличением команд было решено снизить количество кругов регулярного чемпионата с четырех до трех. Это позволит начать турнир 3 октября, а завершить к 1 мая.

Число игр чемпионата Суперлиги уменьшится со 180 до 165, а каждая команда сыграет 30 матчей вместо 36.

На втором этапе Суперлиги запланировано проведение плей-офф. Формат будет определен до начала третьего круга чемпионата в зависимости от ситуации в стране.

Возвращение Кубка Украины

Из-за уменьшения количества игр для команд Суперлиги исполком ФБУ предусмотрел проведение дополнительного соревнования – Кубок Украины. Турнир планируют провести в период с 1 февраля 2024 года по 31 марта 2024 года.

В Кубке Украины примут участие 16 команд – к 11 командам Суперлиги будут добавлены 5 лучших коллектива Высшей лиги. Последним обладателем престижного трофея стал Будивельник, который в сезоне 2020/21 в финальном матче победил Черкасские мавпы. В сезоне 2021/22 Кубок Украины не был доигран из-за начала полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года.

Напомним, что в минувшем сезоне Суперлиги выступало 9 команд. Чемпионом Украины стал киевский Будивельник.