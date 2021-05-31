Суперліга судиться з ФІФА та УЄФА: справу розглядатиме суд Європейського Союзу

Ситуація зі створення футбольної Суперліги не закінчилася. Її організатори подали позов до суду на УЄФА. Своє рішення у цій справі має винести суд Європейського Союзу.

Суд Європейського союзу зареєстрував позов Суперліги щодо можливого перевищення повноважень з боку ФІФА та УЄФА.

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Про позов до суду на УЄФА президент мадридського Реалу Флорентіно Перес заявив одразу, коли УЄФА пригрозило клубам-засновникам. Під тиском дев'ять з 12 клубів покинули Суперлігу, підписавши "мирову домовленість" з УЄФА.

Натомість Реал, Барселона та Ювентус офіційно не покинули проєкт. І в УЄФА розпочали щодо них розгляд дисциплінарної справи. Все може закінчитися тим, що їх виключать з Ліги чемпіонів.

Відтак Флорентіно Перес вирішив звернутися до комерційного суду Мадрида. Адже саме в Іспанії була зареєстрована компанія під назвою European Superleague Company SL.

Флорентіно Перес переконаний, що УЄФА, забороняючи Суперлігу, порушує антимонопольне законодавство Європейського Союзу та закони про конкуренцію. На його думку, не тільки Союз європейських футбольних асоціацій має право організовувати європейські турніри.

Комерційний суд Мадрида направив попередній запит до Європейського суду. Головне питання: чи порушили ФІФА та УЄФА статті 101 та 102 договору про функціонування Європейського союзу, які забороняють монополії.

В УЄФА вже відреагували на цей позов до суду. Там заявили, що вони впевнені у своїй правоті. І черговий раз нагадали про те, що дев'ять клубів вийшли з організації.