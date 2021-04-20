Суперліга: чи стане закритий елітний турнір причиною для занепаду футболу в Європі

12 топових європейських клубів вирішили, що вони не зможуть далі існувати за сучасних умов єврокубків. Та оголосили про створення Суперліги – турніру за участі 20 найкращих футбольних команд Європи. Цей турнір має прийти не на заміну Лізі чемпіонів, а стати її головним конкурентом. Відтак не всі сприйняли таке рішення з радістю.

Цю історію варто почати не з 18 квітня 2021 року, коли пізно ввечері 12 клубів оголосили про створення Суперліги. Адже це не нова тема. Про створення такого турніру мова йшла ще десять років тому. Але тоді це було лише обговорення ідей. Тоді мова йшла про те, що 16 клубів створять свій наднаціональний чемпіонат, щоб грати більше матчів між собою. Але вже тоді УЄФА пригрозила цим клубам. Та й англійські клуби не надто хотіли покидати АПЛ, де права за телетрансляцію зростали з кожним роком.

Детальніше Європейські клуби оголосили про створення Суперліги: все, що варто знати про цей турнір

Та все ж Суперліга стала певним подразником для УЄФА. Топові команди вдавалися до неї, щоб вибити більше преференцій для себе. Робили це за допомогою Європейської клубної асоціації (ЄКА), яку очолював президент Ювентуса Андреа Аньєллі.

Саме під тиском ЄКА УЄФА наважилася на реформу Ліги чемпіонів. Адже не всі команди могли потрапити до головного клубного турніру Європи через внутрішній чемпіонат. А грати прибуткові матчі хотіли. Навіть перемога в Лізі Європи не приносила такі доходи, як матчі в групі Ліги чемпіонів.

Презентацію нового формату Ліги чемпіонів запланували на 19 квітня 2021 року. І його таки представили. От тільки зміни почнуть діяти з сезону 2024/2025.

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Гроші, гроші, гроші

Клуби-засновники Суперліги не приховують, що чи не головним мотивом для створення цього турніру стали гроші. ЗМІ повідомили, що банк JP Morgan готовий інвестувати в змагання 5,3 мільярда доларів. А 15 клубів-засновників на початку отримають на всіх 3,6 мільярда євро на розвиток. Це поки єдині суми, які фігурують навколо Суперліги. Все через те, що немає ні рекламних контрактів, ні продажу прав на трансляцію. Зате є втрати кубів за попередні сезони, які вони хочуть перекрити.

"Реал перебуває в дуже важкому економічному становищі: ми за два сезони втратили більше 400 мільйонів євро. Ми хочемо змінити модель, яка вже не працює", – заявив президент Реалу Флорентіно Перес. Він же і став президентом Суперліги.

"Коли я говорю про порятунок гри – це порятунок усіх. УЄФА презентувала формат Ліги чемпіонів, який ніхто не розуміє. Навіщо чекати до 2024 року? Футбол не протягне стільки. Це абсурд. Топ-клуби втратили вже 5 мільярдів євро", – додав Перес.

Водночас. Акції Манчестер Юнайтед та Ювентуса зросли на 11% та 18% на наступний день після оголошення про створення Суперліги.

Головним аргументом противників Суперліги є те, що багаті клуби хочуть стати ще багатшими, і не ділитися прибутком з іншими клубами. Хоча через матчі без глядачів майже всі команди опинилися у складних фінансових умовах.

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Тут варто відзначити, що майже всі клуби, які оголосили про створення Суперліги, мають чималі борги. Однак виникли вони ще задовго до кризи, пов’язаної з пандемією коронавірусу. Але відсутність вболівальників на трибунах (відтак можливість заробляти в день матчів) лише посилила фінансове падіння.

Загальна заборгованість Барселони становить 1,173 мільярда євро, з яких 730 мільйонів – позики на короткостроковій основі (станом на січень 2021 року)

Загальна сума боргу Манчестер Юнайтед зросла до 528 мільйонів євро (станом на березень 2021 року)

Станом на кінець сезону 2019/2020 валовий борг Реала становить 901 мільйон євро, а чистий борг – 355 мільйонів євро (дані за січень 2021 року).

От тільки скільки отримають клуби від участі в Суперлізі – поки важко сказати. Ніхто поки не готовий прогнозувати це. Адже невідомі інші учасники змагань. Та й "війна" з УЄФА не сприяє цьому.

Тож тут важко порівняти з доходами клубів, які вони отримували в Лізі чемпіонів. Для прикладу, Баварія, яка стала переможцем Ліги чемпіонів у 2020 році, заробила понад 130 мільйонів євро. Хоча не завжди переможці отримували найбільше. Ліверпуль, який тріумфував у 2019 році, отримав лише 111 мільйонів. Натомість тоді ж Барселона заробила 117,7 мільйона євро. Все завдяки успішним виступам в попередні сезони та маркетинговому пулу.

Перед початком цього сезону валовий дохід від Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Суперкубка УЄФА оцінювався приблизно в 3,25 мільярда євро.

Окремо слід виділити розподіл доходів від трансляції матчів Суперліги. Найбільше зароблятимуть саме команди-засновниці. Ці 15 клубів отримають 32,5% доходів від трансляції. Ще 32,5% будуть поділено між 20 учасниками. 20% – в залежності від результатів команди в турнірі. Решта 15%, які залишилися – у залежності від рейтингів трансляції матчів команд.



Що варто знати про Суперлігу / Ілюстрація 24 каналу

Чи стане Суперліга закритим елітним турніром

Закидають організаторам і те, що вони створили закритий елітний турнір. Адже 15 команд-засновників будуть виступати на постійній основі. І не покидатимуть турнір, незалежно від результатів.

Та й не до кінця зрозумілий відбір решти п’яти команд. За яким принципом їх відбиратимуть?

"Це відкрита ліга, в яку може потрапити будь-яка хороша команда, незалежно від назви. Вступити може будь-яка команда. Севілья – один з клубів, який потенційно може поповнити склад учасників. Ліга не буде закрита. Це не змагання для багатих, це змагання солідарності за порятунок футболу. Великі команди більш привабливі, вони приносять найбільше грошей. Не думаю, що дивитися на маловідомі клуби цікавіше", – переконує Перес.

От тільки УЄФА виділяла кошти, зароблені в Лізі чемпіонів, і на "малі" клуби. Це були так звані платежі солідарності. І серед них були українські команди. А як буде у випадку Суперліги? Навряд чи вони будуть готові ділитися. У бізнесі так не прийнято.

Чи "вб’є" Суперліга єврокубки та національні чемпіонати

Перес відверто заявляє, що вони планують стати конкурентом для Ліги чемпіонів. А відтак – перетягнути на себе частину "грошового пирога".

Навряд чи в футболі найближчим часом з’явиться більше грошей. Тому варто очікувати, що частина спонсорів перейде в Суперлігу. А самі спонсорські контракти єврокубків значно впадуть. Та й трансляції матчів Ліги чемпіонів, коли паралельно будуть проводитися ігри Суперліги, можуть впасти.

Те саме може очікувати і на національні чемпіонати, хоча матчі не перетинатимуться. Але де гарантія, що клуби Суперліги не будуть жертвувати матчами чемпіонату заради успішних виступів в новому турнірі? Адже тепер навіть немає потреби потрапляти в топові місця своєї ліги, щоб кваліфікуватися в Лігу чемпіонів. З Суперліги ж вони вилітати не будуть. Тож, для прикладу, саме в Суперлізі можуть грати зіркові гравці, коли у чемпіонаті – резервісти для підтримання форми.

Нова Суперліга залишає чимало питань. І суперечки з УЄФА не дають змоги на них відповісти.