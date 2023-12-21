Ще один удар по Суперлізі: Європейська асоціація клубів не підтримала скандальний проєкт

Засновники Суперліги розраховували заручитися підтримкою клубів заради створення нового турніру. Проте наразі проєкт виглядає занадто сирим та непідготовленим.

Європейський суд визнав неправомірними дії УЄФА та ФІФА відносно Суперліги та клубів-засновників. Це рішення запалило зелене світло перед ініціаторами створення нового турніру.

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ECA висловила підтримку УЄФА та ФІФА

За задумом організаторів, Суперліга повинна стати альтернативою єврокубкам і в перспективі їх витіснити. Втім, "заколотники" наразі мають малу підтримку.

Європейська асоціація клубів (ECA), яка представляє понад 500 футбольних клубів, виступила із заявою з приводу останніх подій. ECA бере до відома рішення суду, але жодним чином не підтримує проєкт Суперліги.

У заяві організацій повідомляється, що з моменту порушення судової справи в європейському футболі відбулися важливі реформи управління, включаючи нові правила УЄФА щодо попереднього дозволу на проведення змагань. Завдяки ECA клуби вже сьогодні приймають рішення щодо змагань, у яких вони беруть участь.

Європейська асоціація клубів продовжить співпрацювати з УЄФА, ФІФА заради розвитку футболу. ECA виступає проти спроб кількох осіб, які вирішили зруйнувати основні та базові принципи європейського футболу.

Що таке Суперліга