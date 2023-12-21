Європейський суд визнав неправомірними дії УЄФА та ФІФА відносно Суперліги та клубів-засновників. Це рішення запалило зелене світло перед ініціаторами створення нового турніру.
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ECA висловила підтримку УЄФА та ФІФА
За задумом організаторів, Суперліга повинна стати альтернативою єврокубкам і в перспективі їх витіснити. Втім, "заколотники" наразі мають малу підтримку.
Європейська асоціація клубів (ECA), яка представляє понад 500 футбольних клубів, виступила із заявою з приводу останніх подій. ECA бере до відома рішення суду, але жодним чином не підтримує проєкт Суперліги.
У заяві організацій повідомляється, що з моменту порушення судової справи в європейському футболі відбулися важливі реформи управління, включаючи нові правила УЄФА щодо попереднього дозволу на проведення змагань. Завдяки ECA клуби вже сьогодні приймають рішення щодо змагань, у яких вони беруть участь.
Європейська асоціація клубів продовжить співпрацювати з УЄФА, ФІФА заради розвитку футболу. ECA виступає проти спроб кількох осіб, які вирішили зруйнувати основні та базові принципи європейського футболу.
Що таке Суперліга
- Перші розмови про створення Суперліги з'явилися ще у 1998 році.
- Протягом двох десятиліть ідея постійно випливала на поверхню, але все завершувалося балачками.
- Лише 18 квітня 2021 року було офіційно оголошено про створення Суперліги.
- Засновниками Суперліги виступили 12 клубів: 6 англійських та по 3 іспанських та італійських. Ще три клуби повинні були приєднатися згодом.
- Новий турнір викликав негативну реакцію зі сторони УЄФА та ФІФА. Представники футбольних органів пригрозили заколотникам санкціями та відстороненням від усіх турнірів.
- У тому ж році Суперліга подала проти ФІФА та УЄФА позов до Європейського суду за порушення закону про конкуренцію.