Не забули за Україну: на Супербоул висловили підтримку українцям у війні з Росією

В США відбулася одна з найбільш грандіозних подій в американському спорті – Супербоул. Це фінальний матч з американського футболу. Цього разу там не обійшлося без згадки про Україну.

Супербоул – це фінальний матч між командами в американський футбол в США, в якому і визначається чемпіон. Цей матч відбувається на початку року (з 2022 року – у другу неділю лютого), і є найпопулярнішою серед американців спортивною подією.

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У 2023 році перемогу у фіналі здобула команда Канзас-Сіті Чіфс, яка обіграла Філадельфію Іглс з рахунком 38:35.

У 2023 році найдешевший квиток на матч коштував 3200 доларів (падіння відбулося як через команди, які грали, так і через стадіон у Глендейлі). Для прикладу, у 2022 році Супербоул відбувся на SoFi Stadium у передмісті Лос-Анджелеса, а у матчі взяла участь команда Лос-Анджелес Ремс. І тоді квитки в середньому коштували 10 тисяч доларів.

Це відзначається і на трансляції – показ 30-секундного рекламного ролика в перерві матчу у 2023 році коштував 7 мільйонів доларів. А компанії активно змагаються за те, хто покаже найбільш креативний ролик.

Однак під час матчу не забули й про українців. Ще перед початком матчу на стадіоні транслювали відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

Окрім того, на самому стадіоні були й українці, які отримали порцію оплесків від публіки.

На стадіоні також вшанували українських гравців в американський футбол, які зараз воюють на передовій у війні проти Росії. Відповідну фотографію опублікував космонавт Скотт Келлі, який також є амбасадором платформи United24.