Супербоул 2021: анонс і прогноз на фінальний матч Національної футбольної ліги

До однієї з найвеличніших спортивних подій Супербоул LV залишилися лічені години. Хоча в Україні любителів американського футболу не так багато, гарантуємо: коли ви більше про нього дізнаєтесь, він не залишить вас байдужим. Прогноз на фінальний матч, історія Супербоулу та інші його особливості – у нашому матеріалі.

Супербоул LV

У фінальному матчі сезону зійдуться команди "Тампа Бей Бакканірс" і "Канзас Сіті Чіфс". Подія відбудеться в ніч проти 8 лютого – о 1:30 за київським часом.

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Вперше в історії змагань одна з команд зіграє матч за Супербоул на своєму домашньому стадіоні. Матч відбудеться на арені Raymond James Stadium у місті Тампа, що в штаті Флорида.

Це надає "Бакканірс" неабияку перевагу, щоправда організатори хочуть позбавити команду з Тампи цієї переваги. Через це фактичним господарям навіть доведеться відмовитися від багаторічної традиції стріляти з гармати на початку гри. Та чи вплине це якось на настрій команди й кінцевий результат поєдинку?

Прогноз на матч

Наразі фаворитом фінального матчу виглядає "Канзас Сіті Чіфс". Будемо відверті: те, що "Тампа Бей Бакканірс" дійшли до фіналу, для багатьох вже стало несподіванкою.

Такої ж думки дотримуються й букмекери. Наприклад, в Україні ставки на Супербоул приймає Favbet. Тут, до слова, доволі зручні коефіцієнти – навіть на фаворита "Чіфс" 1,61. Натомість на "Бакканірс" – 2,40.

Щоправда, у "Бакканірс" теж є козир у рукаві. Крім Тома Бреді й Роба Гронковскі, це ще й домашня арена Raymond James Stadium. А нагадаємо, це вперше в історії Супербоулу одна з команд зіграє на домашньому стадіоні.

До слова, востаннє команди між собою зустрічалися 29 листопада 2020 року – теж на арені в Тампі. Тоді "Чіфс" перемогли господарів з рахунком 24:27.

Історія змагання

Цікаві деталі з'ясовуються вже з самого початку ознайомлення з Супербоулом, а саме – з його історією. Раніше в США існували два окремі турніри – Національна футбольна ліга й Американська футбольна ліга.

Чи варто розповідати, які "війни" почалися між двома лігами – за найкращих гравців, за глядачів та й банально за спонсорів? Єдиним логічним рішенням було об'єднання двох змагань.

Це відбулося в 1966 році. Однією з умов об'єднання двох змагань було проведення фінального матчу, який згодом й отримав назву Супербоул.

До слова, історія походження назви теж доволі цікава. Її жартома запропонував засновник АФК і власник "Канзас Сіті Чіфс" Ламар Хант. Цю назву він вигадав, пригадавши, як донька гралася з м'ячиком, на якому був напис "Super Ball". Водночас Bowl в англійській – це чаша (кубок), а також омонімічний натяк на "Ball" (м'яч).



Ламар Хант у 1966 році – об'єднання NFL і AFL / Фото Kansas City Chiefs

Однією з особливостей Супербоулу є те, ще його рахують не за роком чи за сезоном проведення, а за порядковим номером і лише римськими числами. Цьогоріч відбудеться Супербоул LV (55).

Через роки існування змагання за Супербоул однією з найяскравіших подій у світі, хоча й більшість його глядачів з Північної Америки. За кількістю глядачів матч поступається лише фіналу Ліги Чемпіонів.

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За ким варто дивитися під час матчу

Безсумнівно, зіркою №1 цьогорічного Супербоулу стане квотербек "Чіфс" Патрік Махоумс. Цей 25-річний без перебільшення зірковий гравець є найбагатшим в американському футболі.

Зі своїм контрактом на 418 мільйонів євро за 10 років офіційно Махоумс є й найбагатшим спортсменом світу. Та тут варто уточнити правдивість повідомлень про зарплату Ліонеля Мессі в 555 мільйонів євро за 4 роки.

Здебільшого саме завдяки таланту Махоумса "Канзас Сіті" у 2020 році зміг вперше за 50 років зіграти в Супербоулі й виграти його. Цьогоріч Патрік спробує знову принести перемогу своїй команді.

Не менш зірковий гравець є й у складі "Бакканірс". Мовиться про 43-річного квотербека Тома Бреді. Для нього цьогорічний Супербоул стане вже ювілейним десятим.

Щоправда, попередні 9 фінальних ігор сезону Брейді провів у складі "Нью-Інгленд Патріотс". Та там він відзначився неабияким успіхом, вигравши загалом 6 Супербоулів, а також 4 рази ставши MVP фінального матчу.

Якщо Махоумс може похвалитися контактом на 418 мільйонів євро за 10 років, то в Брейді є своя історія, яка стосується кругленької суми. Його один лише автограф 2000 року продали за пів мільйона євро. Справа в його ексклюзивності, адже у 2000 році Бреді щойно дебютував з "Патріотс" і провів одну єдину гру – проти "Детройт Лайонс".

Та цими двома зірками весь матч не обмежиться. У кожній з команд є ще щонайменше по півдюжини гравців, за якими варто спостерігати.

У складі "Канзасу" окремої уваги заслуговує ще один квотербек Левеон Белл, а в "Тампи" – тайт-енд Роб Гронковскі. Останній є триразовим переможцем Супербоулу й повернувся у футбол на ще один сезон, щоб зіграти зі своїм другом Томом Бреді.

Чи не заважатиме реклама перегляду Супербоулу

Реклама під час проведення Супербоулу вже давно стала окремою темою для обговорень. Адже перерва фінального матчу – найдорожчий у світі рекламний час.

Так, рекламний час тут коштує 5,6 мільйона доларів за 30 секунд. Це понад 180 тисяч доларів за секунду. А тепер уявіть, якою має бути ця секунда, щоб ви віддали за неї 180 тисяч доларів?

Та це зовсім не означає, що реклама заважатиме перегляду матчу. Зовсім навпаки, рекламні ролики під час Супербоулу – це окремий вид мистецтва. Адже компанії готують до цієї події свої найкращі рекламні кампанії.

Цього року масштабну рекламну кампанію розіграє компанія Volvo. Автодилер планує розіграти під час матчу свої автівки на 1,6 мільйона євро. Та це зроблять лише за умови, що під час матчу відбудеться ігрова ситуація сейфті.

Що таке сейфті?

Це найбільш рідкісна ситуація в американському футболі. Сейфті рахується, коли команда, що атакує, перебуває у своїй заліковій зоні, а гравець з м'ячем торкається землі будь-якою частиною тіла, крім рук і ніг, а м'яч виходить в аут або команда захисту порушує правила.



У такому разі команда захисту, залежно від обставин, може здобути 1 або 2 залікові бали.

Найяскравіші рекламні ролики під час Супербоулу: дивіться відео

Хто виступатиме в перерві Супербоулу

Справжнім хедлайнером цьогорічного фіналу НФЛ буде The Weeknd. Виконавець вже поділився сподіваннями, що Супербоул стане мега-шоу не лише для глядачів на трибунах, а й біля екранів телевізорів.

Якщо раптом захочете підзаробити

Ми вже писали, що ставки на результат матчу приймає букмекер Favbet. Та тут ви зможете спрогнозувати не лише переможця матчу, а й багато інших цікавих подій.

Наприклад, букмекер дає можливість поставити на найбільший час володіння м'ячем одною з команд. Тут теж фаворитом є "Чіфс" з коефіцієнтом 1,78 проти 2,05.

Крім того, доволі "легкими" грошима виглядає ставка на команду, яка заб'є найдовший тачдаун. На перемогу "Чіфс" за цим показником коефіцієнт становить 1,74, а команда має у своєму складі таких маестро тачдаунів, як Тревіс Келсі, Тайрік Хілл і Патрік Махоумс.

Ми ж бажаємо вам цікавого перегляду матчу. Відкривайте для себе нові види спорту – вони значно яскравіші, ніж може здаватися спершу.