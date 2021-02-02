Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск одним своїм твітом може підняти акції компаній та зробити відомими розробників. Чи домовитися з владою Австралії про будівництво станції зберігання енергії. А що буде, якщо він відвідає Житомир? Адже там є дещо, що може його зацікавити.

Джерело: 24 канал

Як розробник космічних ракет, Ілон Маск захоплюється винахідником Сергієм Корольовим. І навіть поспілкувався з родиною конструктора та запросив їх на один з майбутніх запусків космічних ракет.

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В Україні вирішили підтримати традицію спілкування з Маском через твіттер. І запросили його до України. А саме до Житомира. Саме в цьому місті розміщений Музей космонавтики Сергія Корольова. І в ньому чимало експонатів, які могли б зацікавити засновника SpaceX. Адже тут є як особисті речі Корольова, так і зібрана колекція зразків космічної техніки, обладнання та спорядження космонавтів.

Today is the birthday of the great Ukrainian scientist, rocket engineer and spacecraft designer – Serhiy Korolyov. Indeed, he was one of the very best.

I’d like to invite his longtime fan @elonmusk to #Ukraine, to see The Serhiy Korolyov Museum of Cosmonautics. https://t.co/NyfBw6abdY — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2021

Від інших власників великих компаній Маск відрізняється тим, що він готовий до таких вчинків. І може в будь-який момент приїхати до України. Та відвідати Житомир. В букмекерській конторі Favbet пропонують зробити на це ставку: коефіцієнт 10,0 на те, що Маск відвідає Житомир до 31 грудня 2021 року.

Варто додати, що Маску може бути цікавим не лише Житомир. Адже є й Дніпро, що вважається космічною столицею України. Та й харківські розробники теж створили іонно-плазмовий двигун. Апарат керує супутниками та кораблями поза земною орбітою. Він потужніший і економніший за світові аналоги. І теж може зацікавити SpaceX.

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А для любителів космічної тематики Favbet має й інші цікаві пропозиції. Маск активно просуває ідею колонізації Марсу. І якщо все піде так, як він запланував, то невдовзі людина висадиться на червоній планеті. Букмекери пропонують зробити ставку на те, що людина ступить на Марс до 1 січня 2025 року. Коефіцієнт на те, що це станеться – лише 8,00 (або ж 1,05 на те, що цього не станеться).

Або можна обрати ставку про те, що громадянин України приземлиться на місяць до 2025 року. Якщо це станеться, що щасливий власник такої ставки зірве куш з коефіцієнтом 200.

Окрім космічної галузі, Маск активно розвиває й автомобільну. Його електромобілі стають все популярніші. Але в нього може з’явитися не менш зірковий конкурент – Apple. Адже виробництво смартфонів та ноутбуків – це добре, але від можливості розширити бізнес та вийти на новий ринок ніхто не відмовиться. Тож не варто дивуватися, якщо в найближчий рік-два на одній з конференцій Apple замість нового iPhone нам представлять умовний iCar. У Favbet ймовірність офіційної презентації автомобіля від компанії Apple до 31 грудня 2024 року оцінили коефіцієнтом 5,00.

Став на кожну з цих подій та не забувай, що грати потрібно відповідально.