Українська чемпіонка світу з сумо відкрила фонд підтримки армії Росії: що відомо про зрадницю

Ольга Давидко ще на початку війни у 2014 році переметнулась на бік ворога. Тепер же сумоїстка жаліється не надопуск до міжнародних змагань та активно допомагає окупантам вбивати українців.

З початку війни проти Росії чимало наших спортсменів підтримали Україну та допомагають нашій армії давати відсіч окупантам. Проте, на жаль, в українському спорті знайшлись із зрадники.

До теми Колаборант-алкоголік очолив федерацію автомобільного спорту: головний хіба по літрболу

Серед них опинилась і кримська сумоїстка Ольга Давидко. 37-річна колаборантка організувала на окупованому півострові проєкт допомоги для російської армії "Вместе мы сила".

Ольга збирає для окупантів їжу, одяг, тепловізори, дрони, маскувальні сітки та медикаменти. Жінка зізналась, що зайнялась цим через те, що міжнародний спорт став закритим для росіян.

Хто така Ольга Давидко

Раніше Давидко довгий час представляла збірну України та була навіть першою в історії нашої країни чемпіона світу з сумо. У цей вид спорту вона потрапила випадково завдяки тому, що її на вокзалі у Харкові побачив президент Української федерації сумо Сергій Коробко.

Читайте також Там є військовозобов'язані: як росіяни зізналися у фейковості своїх "нейтральних" спортсменів

У 2012 році Ольга призупинила кар'єру та прийняла участь у телешоу "Зважені та щасливі". Завдяки цьому їй вдалось скинути 70 кілограмів, а у 2013 та 2015 роках народила двох синів.

У 2016-му Давидко вирішила відновити кар'єру, але вже у складі збірної Росії. Спортсменка зізнавалась, що голосувала за "приєднання" Криму до РФ на псевдореферендумі. Зараз вона є віцепрезидентом "Федерації сумо Республіки Крим".