Сумний сценарій для Барселони: Агуеро розповів, що може статися після невдачі проти Динамо
Джерело:Барселона
Барселона після поразок Баварії та Бенфіці може вперше за тривалий час не вийти у плей-офф Ліги чемпіонів. Щоб покращити своїй шанси, каталонцям слід обіграти 20 жовтня київське Динамо.
Агуеро: Нам потрібно обіграти Динамо
Нападник Барселони Серхіо Агуеро вважає, що невдача у протистоянні з Динамо поставить хрест на шансах каталонців.
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У нас немає іншого варіанту, нам потрібно обіграти Динамо. Інакше ми фактично вилітаємо,
– заявив футболіст.
Разом з тим, футболіст заявив, що Барселона впевнена у своїх силах після перемоги над Валенсією (3:1).
"Але у нас є впевненість після переможного матчу в неділю, також з нами фани, так що ми можемо завоювати потрібні три очки", – зазначив Серхіо.
Агуеро пропустив старт сезону через травму. Футболіст заявив, що радий знову повернутися на поле.
Я радий, що вже зміг вийти на поле, я почувався добре в матчі в неділю, особливо тому що ми перемогли,
– резюмував аргентинець.
Барселони – Динамо: головне
- Каталонський клуб прийме чемпіона України на "Камп Ноу" у середу, 20 жовтня. Гра розпочнеться о 19:45.
- Динамо та Барселона другий сезон поспіль зустрічаються у Лізі чемпіонів. Торік каталонців двічі обіграли киян.
- Всього в активі Барселони 7 перемог у протистояннях з Динамо. "Біло-сині" виграли у трьох поєдинках.