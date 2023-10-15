Цей футболіст переплюне Зінченка та Мудрика: кого у збірній України відзначив легенда Шахтаря

Півзахисник збірної України Георгій Судаков останнім часом потрапив на радари європейських топ-клубів. Багато експертів прогнозують юному таланту видатну кар'єру.

Такої думки дотримується колишній форвард збірної України Андрій Воробей. Він вважає, що Георгій Судаков володіє усіма якостями, щоб заграти на найвищому рівні.

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Робоча конячка для топ-клубів

21-річний півзахисник виконує на полі величезний обсяг роботи. Тож в майбутньому гра збірної України формуватиметься навколо Судакова.

Судаков – інша історія. Ми не бачимо від нього таких яскравих дій, як від Мудрика, але це реально пахар. Гравці поділяються на дві категорії – ті, хто грає на піаніно, та ті, хто його носить. Ось Судаков це той, хто носить піаніно. Георгій – це робоча конячка, він виконує великий обсяг роботи. Судаков зараз важливий гравець та майбутнє збірної України,

– відзначив Воробей.

Воробей: Судакова не можна кидати в топку АПЛ

Легендарний форвард Шахтаря впевнений, що згодом Судаков перевершить за вартістю Мудрика та Зінченка. Але поспішати з переходом до топ-клубу не варто.

"Якщо він не зупиниться у своєму розвитку та прогресуватиме далі, то це буде топ-гравець. Повірте, Судаков переплюне Зінченка та Мудрика: і за вартістю, і за грою у топ-клубах Європи.

До англійського чемпіонату він ще не готовий. В АПЛ дуже складно відразу адаптуватися та заграти. Мені здається, йому підходить Бундесліга та Серія А. Ось Ювентус – це непоганий варіант для Судакова. Туринський клуб може бути перехідною ланкою для Георгія. Якщо його кинути відразу в топку в Англію, то може вийти "Мудрик №2"", – сказав Воробей.

Раніше ми повідомляли, що хавбеком Шахтаря цікавиться туринський Ювентус. Скаут "Старої Сеньйори" відвідав гру "гірників" у ЛЧ, де переглядав українського таланта. Також придивляються до Георгія англійські клуби: Арсенал, МанСіті, Челсі та Брайтон, який тренує екстренер Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Портал Transfermarkt оцінює Судакова у 15 мільйонів євро. Проте навряд керівництво Шахтаря віддасть свою головну зірку менше ніж за 100 мільйонів.

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