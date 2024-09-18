"Росія вкрала дитинство та мрію про футбол": Судаков пригадав перші дні війни
Джерело:La Repubblica
Півзахисник Шахтаря та збірної України Георгій Судаков зустрів повномасштабне вторгнення Росії у Києві. В цей час його дружина Єлизавета була вагітною.
У перші страшні дні війни Судаков хвилювався за своїх рідних та друзів. Про свої відчуття 22-річний футболіст розповів італійському виданню La Repubblica.
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Судаков: Думав, що більше ніколи не зможу грати
22 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Георгій разом з вагітною дружиною та її батьками ховався від ракетних ударів країни-агресорки у бомбосховищі.
Моя дружина була вагітна і мала народити нашу доньку. Ми ховалися від російських ракет у бомбосховищі з нею та її батьками. Але я дуже хвилювався за свого молодшого брата, який був один в академії Металіста в Харкові, і за батьків, які залишилися самі в Черкасах. Емоції, які неможливо передати,
– сказав Судаков.
У моменти невизначеності щодо майбутнього Судаков задумувався про зміну професії.
"Це були найстрашніші дні в моєму житті. Якщо у 2014 році Росія вкрала мої дитячі емоції, то у 2022 році вона забрала мою мрію про футбол. Я думав, що більше ніколи не зможу грати, що стану водієм вантажівки або працюватиму на автомийці. Натомість через деякий час ми почали грати перші благодійні матчі. Я був щасливий просто тому, що знову міг займатися тим, що дійсно люблю", – розповів Судаков.
Судаков залишив рідний дім через російських окупантів
- Георгій Судаков народився у Брянці Луганської області. У 2014 році, коли юному футболісту було 12 років, його рідне місто окупувала Росія.
- Того ж року Судаков приєднався до харківського Металіста, у складі якого виступав у дитячо-юнацькій футбольній лізі.
- У 2017 році став гравцем донецького Шахтаря. Свій дебютний матч за основу "гірників" Георгій зіграв у віці 18 років. Тодішній тренер донеччан Луїш Каштру випустив хавбека наприкінці поєдинку Ліги чемпіонів з мадридським Реалом.